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Флик: «Не собираемся пропускать в Дортмунде»
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Что касается грядущего матча в Дортмунде, то мы хотим сыграть там на ноль.В источнике
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Флик: «От результата матча с „Боруссией“ ничего не решится»

Sport24.ru 18:02 
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Флик: «Не собираемся пропускать в Дортмунде»

Soccer.ru 16:18 
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Флик о 5:2 с «Айнтрахтом»: «В Дортмунде хотим сыграть на ноль»

Sports.ru 15:33
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