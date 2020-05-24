Флик: хотим сыграть на ноль в матче с дортмундской «Боруссией»

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик заявил, что хочет сыграть на ноль в предстоящем матче чемпионата Германии по футболу с дортмундской "Боруссией". В источнике