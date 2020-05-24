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Флик: хотим сыграть на ноль в матче с дортмундской «Боруссией»
Sports.ru
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Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик заявил, что хочет сыграть на ноль в предстоящем матче чемпионата Германии по футболу с дортмундской "Боруссией".В источнике
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Флик: «Бавария» надеется показать свой лучший футбол в игре с дортмундской «Боруссией»

ТАСС Спорт 18:39
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Флик: хотим сыграть на ноль в матче с дортмундской «Боруссией»

РИА Новости 18:22
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Флик: «От результата матча с „Боруссией“ ничего не решится»

Sport24.ru 18:02 
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