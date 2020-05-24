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Флик: «ничего не решится в матче с „Боруссией“»
Sports.ru
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Надеюсь, во вторник мы проведем отличный матч против «Боруссии». Конечно, это матч двух лидеров, но от его результата ничего не решится.В источнике
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Флик не считает матч с «Боруссией» решающей

Спорт-Экспресс 20:24
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Наставник «Баварии» не считает матч с «Боруссией» решающим

Газета.Ru 19:50
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Флик: «Бавария» надеется показать свой лучший футбол в игре с дортмундской «Боруссией»

ТАСС Спорт 18:39
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