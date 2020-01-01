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«Бавария» продлила контракт с Хансом Фликом
Football-fun.ru
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Главный тренер «Баварии» Ханс Флик подписал новый контракт c мюнхенским клубом, сообщает пресс-служба команды.В источнике
Подробнее о событии
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Флик продлил контракт с «Баварией» (фото)

Советский спорт 08:31
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Флик и «Бавария» продлили контракт до 2023 года

Metaratings 08:28
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Флик продлил контракт с «Баварией» до 2023 года

Бомбардир.ру 08:28
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