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Флик продлил контракт с «Баварией»
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Пресс-служба "Баварии" сообщает, что главный тренер команды Ханс-Дитер Флик продлил контракт с клубом.В источнике
Подробнее о событии
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Флик подписал контракт с «Баварией» до 2023 года

Sports.ru 09:23
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Флик продлил контракт с «Баварией» (фото)

Советский спорт 08:31
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Флик и «Бавария» продлили контракт до 2023 года

Metaratings 08:28
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