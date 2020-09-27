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Флик прокомментировал разгром «Баварии» от «Хоффенхайма»
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча с «Хоффенхаймом» (1:4) в рамках 2-го тура чемпионата Германии.В источнике
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Флик — о поражении «Баварии»: «Мне не в чем упрекнуть команду»

Sport24.ru 16:37 
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Флик – о крупном поражении «Баварии» от «Хоффенхайма»: Мне не в чем упрекнуть команду

Советский спорт 16:05
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Флик — о разгроме «Баварии»: не могу винить свою команду

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