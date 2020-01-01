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Флик заявил, что Коман готов к матчу с «Барселоной»
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.В источнике
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Дембеле вернулся в общую группу «Барселоны» и может сыграть с «Баварией» в Лиге чемпионов

Матч ТВ 17:27
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Флик заявил, что Коман готов к матчу с «Барселоной»

Спорт-Экспресс 16:42
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Сетьен о матче с «Баварией»: «Игра будет равной. „Барсе“ есть что сказать»

Sports.ru 16:15
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