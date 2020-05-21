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Флорентино Перес посетил тренировку «Реала»
Soccernews.ru
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Пресс-служба "Реала" сообщает, что президент клуба Флорентино Перес посетил тренировку мадридского клуба, которая проходит на открытом воздухе.В источнике
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Президент «Реала» Перес посетил тренировку команды

Sport24.ru 08:54 
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Президент «Реала» посетил тренировку клуба и пообщался с Зиданом

Soccernews.ru 08:23
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Флорентино Перес лично проверил, как тренируются футболисты «Реала»

CT news 08:12
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