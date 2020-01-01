НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Флорентино Перес посетил тренировку «Реала»
Sports.ru
  • Sports.ru
Пресс-служба "Реала" сообщает, что президент клуба Флорентино Перес посетил тренировку мадридского клуба, которая проходит на открытом воздухе.В источнике
Подробнее о событии
alt

Перес посетил тренировку «Реала» и пообщался с Зиданом и игроками

Sports.ru 07:29
alt

Флорентино Перес посетил тренировку «Реала»

Soccer.ru 07:23 
реклама
Главное
Новости