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Фьолусон уходит из «Краснодара»
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Защитник Йон Фьолусон покидает «Краснодар».В источнике
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Главный тренер «Краснодара»: «Защитник Йон Фьолусон покинет команду»

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