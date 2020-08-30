«Уже уехал отдыхать»: Александр Соболев вызван в сборную России

Вызов в сборную неожиданно получил полузащитник "Динамо" Даниил Фомин и - что еще более интригует - нападающий "Спартака" Александр Соболев, которого Станислав Черчесов ранее отказывался брать в команду по причине того, что у 23-летнего форварда был конфликт с капитаном сборной - Артемом Дзюбой из "Зенита".