Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе в команду полузащитника «Уфы» Даниила Фомина. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 23-летним хавбеком рассчитано на пять лет.