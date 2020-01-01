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Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»
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Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе в команду полузащитника «Уфы» Даниила Фомина. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 23-летним хавбеком рассчитано на пять лет.В источнике
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Подробнее о событии
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«Динамо» объявило о переходе Фомина из «Уфы»

Sport.ru 07:30
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«Динамо» подписало хавбека «Уфы» Фомина

Sports.ru 07:21
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«Динамо» объявило о переходе Даниила Фомина из «Уфы»

Чемпионат 07:08
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