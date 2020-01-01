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«Рома» намерена выкупить права на Смоллинга и Мхитаряна
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека сообщил, что римляне планируют выкупить права на защитника Криса Смоллинга и хавбека Генриха Мхитаряна.В источнике
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Фонсека: «„Рома“ хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна»

Soccer.ru 04:38 
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Фонсека хочет сохранить Смоллинга и Мхитаряна в «Роме»

Евро-футбол.ру 04:23
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«Рома» намерена выкупить права на Смоллинга и Мхитаряна

Metaratings 04:19
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