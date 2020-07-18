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Фонт: «„Барселона“ рискует стать новым „Миланом“ или МЮ»
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Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт поделился мнением о ситуации внутри клуба.В источнике
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Кандидат в президенты «Барселоны»: «Барса» рискует стать новым «Миланом» или «МЮ»

Спорт-Экспресс 02:08
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Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: клуб рискует стать новым «Миланом» или «МЮ»

Чемпионат 01:39
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Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: «Мы рискуем стать новым «Миланом» или «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru вчера в 23:55 
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