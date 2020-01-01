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Фонт: «Грустно наблюдать, как портится имидж „Барселоны“»
Sports.ru
  • Sports.ru
Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что последние скандалы вокруг президента Бартомеу и игроков сказываются на имидже каталонского клуба.В источнике
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Фонт: «Грустно наблюдать, как портится имидж „Барселоны“»

Soccer.ru 09:10 
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Виктор Фонт: «Всем кулес грустно наблюдать, как портится имидж „Барселоны“»

Sports.ru 08:48
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