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Forbes назвал Шарапову самой высокооплачиваемой спортсменкой РФ 2010-х
Bookmaker-ratings.ru
  • Мой Брянск0:49
Победительница пяти турниров серии Большого шлема теннисистка Мария Шарапова, объявившая в среду о завершении профессиональной карьеры, возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х годов по версии Forbes, сообщается на сайте издания.В источнике
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С чего всё начиналось
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Самые высокооплачиваемые российские спортсмены десятилетия. Рейтинг Forbes

Мария Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х. И если бы не глупый допинг-инцидент в 2016-м, отрыв от преследователей был бы еще солиднее.
Forbes вчера в 23:21 
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Шарапова лидирует в рейтинге самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х

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Forbes назвал Шарапову самой высокооплачиваемой спортсменкой РФ 2010-х

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