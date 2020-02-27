Forbes назвал Шарапову самой высокооплачиваемой спортсменкой РФ 2010-х
Победительница пяти турниров серии Большого шлема теннисистка Мария Шарапова, объявившая в среду о завершении профессиональной карьеры, возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х годов по версии Forbes, сообщается на сайте издания.В источнике
С чего всё начиналось
Мария Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х. И если бы не глупый допинг-инцидент в 2016-м, отрыв от преследователей был бы еще солиднее.