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Forbes назвал уральского спортсмена одним из самых богатых в России
OAnews
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Forbes назвал уральского хоккеиста одним из самых богатых спортсменов страны. Хоккеист клуба «Автомобилист» Павел Дацюк занял шестую строчку в списке «Самых высокооплачиваемых спортсменов России». Его общий доход за десять лет оценивается в 63,6 миллионов долларов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Самые высокооплачиваемые российские спортсмены десятилетия. Рейтинг Forbes

Мария Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х. И если бы не глупый допинг-инцидент в 2016-м, отрыв от преследователей был бы еще солиднее.
Forbes вчера в 23:21 
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Шарапова – единственная женщина и лидер рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов России 2010-х. В десятке Овечкин, Жирков, Аршавин

Sports.ru 04:46
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Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов из России за последние 10 лет

Sport.ru 04:15
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Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х

Спорт-Экспресс 03:55
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