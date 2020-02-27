Forbes назвал уральского спортсмена одним из самых богатых в России
Forbes назвал уральского хоккеиста одним из самых богатых спортсменов страны. Хоккеист клуба «Автомобилист» Павел Дацюк занял шестую строчку в списке «Самых высокооплачиваемых спортсменов России». Его общий доход за десять лет оценивается в 63,6 миллионов долларов.В источнике
С чего всё начиналось
Мария Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х. И если бы не глупый допинг-инцидент в 2016-м, отрыв от преследователей был бы еще солиднее.