Перечислены самые высокооплачиваемые российские спортсмены
Названы наиболее высокооплачиваемые российские спортсмены за последнее десятилетие. Соответствующий список публикует Forbes. На первое место в рейтинге издание поместило теннисистку Марию Шарапову, которая за 10 лет заработала $197,8 млн.В источнике
С чего всё начиналось
Мария Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х. И если бы не глупый допинг-инцидент в 2016-м, отрыв от преследователей был бы еще солиднее.