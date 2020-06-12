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Диего Форлан оценил перспективы Смолова в «Сельте»
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Известный в прошлом уругвайский футболист Диего Форлан поделился мнением об испанском периоде карьеры нападающего "Сельты" Фёдора Смолова.В источнике
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Диего Форлан оценил перспективы Смолова в «Сельте»

Soccernews.ru 04:34
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«Форвард с хорошей техникой»: Форлан оценил игру Смолова в «Сельте»

РИА Новости 03:07
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«Мощный форвард с хорошей техникой». Форлан высоко оценил Смолова

Нева Спорт 02:37
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