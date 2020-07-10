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Гран-при России «Формулы-1» пройдет в Сочи с 25 по 27 сентября
CarsWeek.ru
  • Телеканал 360°0:16
"Формула-1" официально подтвердила проведение Гран-при России в сезоне-2020. Этап пройдет в Сочи с 25 по 27 сентября, как было запланировано в первоначальной версии календаря на сезон, который из-за пандемии коронавируса был подвергнут существенным изменениям.В источнике
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С чего всё начиналось
"Гран-при России - важный момент в нашем сезоне, и мы с нетерпением ждем возвращения в Сочи в сентябре", - приводит сайт "Формулы-1" слова исполнительного директора организации Чейза Кэри.
Российская газета 05:24
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Хэмилтон приедет преклонять колено в Россию. «Гран-при» в Сочи подтвержден

Спорт-Экспресс 09:15
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Гран-при России «Формулы-1» пройдет со зрителями

РБК 08:20
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Гонка Формулы 1 в России будет проходить с фанатами на трибунах

F1Report.Ru 06:25
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