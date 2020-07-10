Гран-при России «Формулы-1» пройдет в Сочи с 25 по 27 сентября

"Формула-1" официально подтвердила проведение Гран-при России в сезоне-2020. Этап пройдет в Сочи с 25 по 27 сентября, как было запланировано в первоначальной версии календаря на сезон, который из-за пандемии коронавируса был подвергнут существенным изменениям.