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Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт
«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году
CarsWeek.ru
  • Телеканал 360°0:16
  • РЕН ТВ0:22
Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии. Победителем этого этапа стал финн Валттери Боттас (Mercedes). В Сочи этапы "Формулы-1" проходят с 2014 года.В источнике
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С чего всё начиналось
"Гран-при России - важный момент в нашем сезоне, и мы с нетерпением ждем возвращения в Сочи в сентябре", - приводит сайт "Формулы-1" слова исполнительного директора организации Чейза Кэри.
Российская газета 05:24
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Гран-при России «Формулы-1» пройдет со зрителями

РБК 08:20
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«Формула-1» объявила дату проведения Гран-при России

Sport.ru 05:59
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Гран-при в честь казино и ещё 10 странных и нелепых названий этапов Формулы-1

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