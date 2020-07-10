«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии. Победителем этого этапа стал финн Валттери Боттас (Mercedes). В Сочи этапы "Формулы-1" проходят с 2014 года.