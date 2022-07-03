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Петербургский дневник
Петербургский дневник

Форвард«Зенита» Кассьерра оценил свой дебют за петербургский клуб

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра оценил свой дебют за петербургский клуб.
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В конце июня Кассьерра подписал трехлетний контракт с «сине-бело-голубыми».
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Кассьерра вышел на 71-й минуте товарищеского матча с "Црвеной Звездой", через 3 минуты колумбиец забил дебютный гол за сине-бело-голубых.
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«Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за OLIMPBET Суперкубок России 9 июля в Санкт-Петербурге.
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