Петербургский дневникФорвард«Зенита» Кассьерра оценил свой дебют за петербургский клубНападающий «Зенита» Матео Кассьерра оценил свой дебют за петербургский клуб.Петербургский дневникВ конце июня Кассьерра подписал трехлетний контракт с «сине-бело-голубыми».Матч ТВКассьерра вышел на 71-й минуте товарищеского матча с "Црвеной Звездой", через 3 минуты колумбиец забил дебютный гол за сине-бело-голубых.Футбол России«Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за OLIMPBET Суперкубок России 9 июля в Санкт-Петербурге.Матч ТВЧитать далееСвернутьSportliga.comSports.ruЧемпионатСпорт день за днемSport24.ruМатч ТВПетербургский дневникЕвро-футбол.руBetOnLiveResult.RuРИА НовостиФутбол РоссииБомбардир.руПодробнее о событииНовичок «Зенита» Кассьерра назвал свое любимое русское словоСпорт день за днем08:49Форвард «Зенита» Кассьерра: гол «Спартаку» в Суперкубке придаст мне больше уверенностиРИА Новости07:46Матео Кассьерра: не могу сказать, что готов на 100%Чемпионат07:19Кассьерра надеется с «Зенитом» превзойти результат с «Сочи», с которым стал вице-чемпионом РоссииМатч ТВ09:13Кассьерра заявил, что гол в дебютном матче за «Зенит» придал ему уверенностиСпорт-Экспресс07:51Матео Кассьерра: «Это дебют мечты!»ФК Зенит3 июля в 16:22Кассьерра поделился впечатлениями от дебюта за «Зенит»Футбол России3 июля в 15:30Показать ещёОценить2