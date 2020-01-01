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Форвард «Атлетика» Уильямс: «После такой паузы мяч кажется квадратным»
Sports.ru
  • Sports.ru
Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс рассказал о первых тренировках на клубной базе после выхода из самоизоляции.В источнике
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Иньяки Уильямс — о возвращении к тренировкам: «Мяч казался квадратным. Было тяжело, но приятно»

Спорт-Экспресс 01:59
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Форвард «Атлетика» Уильямс: «После такой паузы мяч кажется квадратным»

Soccer.ru 01:53 
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Иньяки Уильямс о возвращении к тренировкам: «Мяч казался квадратным, было тяжело»

Sports.ru 01:36
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