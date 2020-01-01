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Бомбардир.руБомбардир.ру
Форвард «Байера» Фолланд стал игроком «Монако»
Sportliga.com
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«Монако» объявил о переходе нападающего «Байера» Кевина Фолланда. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 15,5 миллиона евро.В источнике
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