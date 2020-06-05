НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Форвард «Барселоны» Гризманн хочет завершить карьеру в США
Чемпионат
  • Чемпионат
  • ua.Tribuna.com
  • Soccernews.ru
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
  • RT на русском
Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что планирует завершить свою карьеру в североамериканской футбольной лиге MLS.В источнике
Подробнее о событии
alt

Гризманн: «Моя цель – взять Ла Лигу и ЛЧ с „Барсой“ и закончить в MLS»

Soccer.ru 00:32 
alt

Гризманн рассказал об условиях возможного перехода в MLS

ProstoProSport вчера в 23:56 
alt

Форвард «Барселоны» Гризманн хочет завершить карьеру в США

Газета.Ru вчера в 23:41
реклама
Главное
Новости