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«Аякс» предложил «Барселоне» €15 млн за Суареса
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Амстердам, 20 августа 2020, 15:26 — REGNUM Амстердамский «Аякс» предложил «Барселоне» €15 млн за нападающего Луиса Суареса. Об этом 20 августа сообщает Goal.com.В источнике
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Подробнее о событии
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«Аякс» предложил «Барселоне» € 15 млн за Луиса Суареса

Чемпионат 07:42
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«Аякс» предложил «Барселоне» 15 млн евро за Суареса

Евро-футбол.ру 08:12
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«Аякс» предложил за Суареса 15 млн евро

Sports.ru 06:10
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