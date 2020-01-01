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Форвард «Бетиса» покрасил ногти в черный цвет в знак против расизма
Sports.ru
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  • Metaratings
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  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас появился на тренировке команды с покрашенными в черный цвет ногтями на руках. Об этом сообщает официальный Twitter испанского клуба.В источнике
Подробнее о событии
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Нападающий «Бетиса» покрасил ногти в чёрный цвет в знак протеста против расизма

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Форвард «Бетиса» покрасил ногти в черный цвет в знак против расизма

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