Форвард «Бетиса» покрасил ногти в черный цвет в знак против расизма

Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас появился на тренировке команды с покрашенными в черный цвет ногтями на руках. Об этом сообщает официальный Twitter испанского клуба. В источнике