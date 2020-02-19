НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Советский спортСоветский спорт
«Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ». Холанд признан лучшим игроком матча
Футбол России
  • Футбол России
  • Soccer.ru
  • Sports.ru
  • Чемпионат
  • Sportbox.RU
  • Спорт день за днем
  • Metaratings
  • Сегодня (Киев)
  • УНИАН
  • Real-vin.com
  • FootballHD
  • RT на русском
  • ua.Tribuna.com
  • Матч ТВ
  • NEWS.am Sport
  • Советский спорт
  • Bookmaker-ratings.ru
  • UA-Футбол
  • ProstoProSport
  • Газета.Ru
Добавим, что ответный матч Боруссии и ПСЖ пройдет 11 марта в Париже.В источнике
4
Подробнее о событии
alt

Вечный двигатель Холанда. 19-летний норвежец продолжает покорять Европу

Советский спорт 06:38 
alt

От цифр Холанда голова кругом. Промчал 60 метров за 6,64 секунды, забил в ЛЧ больше, чем вся «Барса»

Sport24.ru 08:15 
alt

Холанд – первый игрок младше 20 лет, забивший 10 голов в одном сезоне ЛЧ

Sports.ru 03:43
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости