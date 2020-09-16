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Форвард ЦСКА Эджуке заявил, что старается подражать Неймару
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Нападающий ЦСКА Чиди Эджуке рассказал о том, кому он пытается подражать.В источнике
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Эджуке - о победе в дерби: забить первый гол за ЦСКА в таком матче – большая честь для меня

Футбол России 05:13
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Форвард ЦСКА Эджуке заявил, что старается подражать Неймару

Спорт-Экспресс 05:20
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Эджуке — о победе над «Спартаком»: «Забить первый гол в лиге в такой большой игре — честь»

Sport24.ru 05:05 
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