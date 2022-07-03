Матч ТВФорвард ЦСКА Гогричиани перешел в «Балтику»22-летний нападающий Гоча Гогричиани перешел из ЦСКА в калининградскую "Балтику".Футбол РоссииКлуб из Калининграда объявил о подписании контракта с 22-летним форвардом по схеме 3+1.Sport24.ruЦСКА объявил о переходе нападающего Гочи Гогричиани в «Балтику», сообщает пресс-служба армейцев.Спорт-ЭкспрессВ прошедшем сезоне Гогричиани на правах аренды выступал за «Текстильщик» и забил 8 голов в 33 матчах Первой лиги.LegalbetЧитать далееСвернутьГазета.RuЕвро-футбол.руФутбол РоссииМатч ТВRT на русскомREGNUMБомбардир.руLegalbetПодробнее о событииГогричиани перешёл из ЦСКА в «Балтику»Sport.ru09:58Футболист Гогричиани перешел в «Балтику» из московского ЦСКАРИА Новости09:55Форвард ЦСКА Гоча Гогричиани перешёл в «Балтику»Чемпионат09:51Форвард ЦСКА Гогричиани перешел в «Балтику»Матч ТВ09:49«Балтика» объявила о подписании экс-форварда ЦСКА и «Ростова» ГогричианиФутбол России09:46ЦСКА объявил о переходе Гогричиани в «Балтику»Спорт-Экспресс09:43Гогричиани перешел из ЦСКА в «Балтику»Sport24.ru09:35Показать ещёОценить