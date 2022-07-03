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Форвард ЦСКА Гогричиани перешел в «Балтику»

22-летний нападающий Гоча Гогричиани перешел из ЦСКА в калининградскую "Балтику".
Футбол России
Клуб из Калининграда объявил о подписании контракта с 22-летним форвардом по схеме 3+1.
Sport24.ru
ЦСКА объявил о переходе нападающего Гочи Гогричиани в «Балтику», сообщает пресс-служба армейцев.
Спорт-Экспресс
В прошедшем сезоне Гогричиани на правах аренды выступал за «Текстильщик» и забил 8 голов в 33 матчах Первой лиги.
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