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Форвард «Динамо» Н’Жи перепутал клуб, за который выступает
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Форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал о том, что пока не собирается покидать российский клуб. При этом в интервью Radio Sport Info он почему-то сказал, что играет за ЦСКА.В источнике
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«Мне хорошо в ЦСКА». Легионер «Динамо» перепутал клуб, за который выступает

Матч ТВ 06:14
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«Мне хорошо в ЦСКА». Легионер «Динамо» перепутал клуб, за который выступает

Sportbox.RU 06:14
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Нападающий «Динамо» Н’Жи, возможно, назвал себя игроком ЦСКА в интервью

Sport24.ru 05:54 
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