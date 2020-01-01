Форвард «Динамо» Н’Жи перепутал клуб, за который выступает

Форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал о том, что пока не собирается покидать российский клуб. При этом в интервью Radio Sport Info он почему-то сказал, что играет за ЦСКА.