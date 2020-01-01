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Форвард «Динамо» Н’Жи перепутал клуб, за который выступает
Нева Спорт
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  • Футбол России
Форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал о том, что пока не собирается покидать российский клуб. При этом в интервью Radio Sport Info он почему-то сказал, что играет за ЦСКА.В источнике
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Форвард «Динамо» Н’Жье: мне комфортно в клубе

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«Мне хорошо в ЦСКА». Н’Жи перепутал клуб, за который играет

Нева Спорт 05:20
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Форвард «Динамо» Н’Жи перепутал название клуба, за который выступает в РПЛ

ProstoProSport 05:09 
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