Форвард «Флуминенсе» не захотел переходить в ЦСКА

ЦСКА не смог осуществить трансфер форварда "Флуминенсе" Маркоша Паулу. Сообщается, что московский клуб предлагал 7 млн евро за 50% прав на футболиста, но получил отказ.