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ЦСКА интересуется нападающим «Флуминенсе»
Вести.Ru
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Московский ЦСКА интересуется португальским нападающим бразильского "Флуминенсе" Маркосом Пауло. "Армейцы" намерены взять нападающего в аренду, переговоры уже ведутся.В источнике
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Маркос Пауло отказался переходить в ЦСКА

Metaratings 08:35
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В Бразилии опровергли информацию о возможном переходе нападающего «Флуминенсе» в ЦСКА

Матч ТВ 07:24
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В Бразилии опровергли информацию о возможном переходе нападающего «Флуминенсе» в ЦСКА

Sportbox.RU 07:24
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