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Форвард «Флуминенсе» не захотел переходить в ЦСКА
Вести.Ru
  • Вести.Ru
  • Metaratings
  • Футбол России
  • Sport-place
ЦСКА не смог осуществить трансфер форварда "Флуминенсе" Маркоша Паулу. Сообщается, что московский клуб предлагал 7 млн евро за 50% прав на футболиста, но получил отказ.В источнике
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Маркос Пауло отказался переходить в ЦСКА

Metaratings 08:35
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В Бразилии опровергли информацию о возможном переходе нападающего «Флуминенсе» в ЦСКА

Матч ТВ 07:24
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В Бразилии опровергли информацию о возможном переходе нападающего «Флуминенсе» в ЦСКА

Sportbox.RU 07:24
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