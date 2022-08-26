Матч ТВФорвард Кейта Бальде подписал контракт с московским «Спартаком»Московский "Спартак" подписал контракт с сенегальским футболистом Кейта Бальде, сообщается на официальном сайте "красно-белых".РИА НовостиЗа «Спартак» форвард будет выступать под 9-м номером.Спорт-ЭкспрессВ прошлом сезоне футболист выступал за итальянский «Кальяри», приняв участие в 26 матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи.Чемпионат«Спартак» после шести туров идет на 2-й строчке в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.Bookmaker-ratings.ruЧитать далееСвернутьSports.ruФутбол РоссииЕвро-футбол.руСпорт-ЭкспрессMetaratingsSoccer.ruSportliga.comГазета.RuМатч ТВКоммерсантъФАНRT на русскомNewInformBetassistSportbox.RUСпорт день за днемМосковский КомсомолецBookmaker-ratings.ruНациональная служба новостейSport24.ruPrognozistСпортКПFootballHDИА Красная ВеснаLiveResult.RuREGNUMБомбардир.руLegalbetСпорт уик-эндПодробнее о событии«Спартак» объявил о подписании сенегальского форварда БальдеФАНвчера в 13:06«Спартак» – «Барсе» после перехода Бальде: «Зарегистрировали трансфер без проблем. Завидуете?»Sports.ruвчера в 16:42«Спартак» объявил о подписании контракта с сенегальцем Кейта БальдеBetassistвчера в 12:43Бальде определился с игровым номером в «Спартаке»Футбол Россиивчера в 12:52Кейта Бальде определился с игровым номером в «Спартаке»Sport24.ruвчера в 12:41В «Спартак» приехал бывший партнёр Головина по «Монако» и чемпион Африки. Кто такой Кейта БальдеMetaratingsвчера в 12:32«Спартак» подписал контракт с Бальде до 2025 годаСпорт-Экспрессвчера в 12:30Показать ещёОценить221