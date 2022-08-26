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Форвард Кейта Бальде подписал контракт с московским «Спартаком»

Московский "Спартак" подписал контракт с сенегальским футболистом Кейта Бальде, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
РИА Новости
За «Спартак» форвард будет выступать под 9-м номером.
Спорт-Экспресс
В прошлом сезоне футболист выступал за итальянский «Кальяри», приняв участие в 26 матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи.
Чемпионат
«Спартак» после шести туров идет на 2-й строчке в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.
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