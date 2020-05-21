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Аргументы и ФактыАргументы и Факты
Форвард «Краснодара» Сулейманов исключил свой переход в «Спартак»
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Нападающий ФК «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что не рассматривает возможный переход в команду «Спартак». Об этом он написал в Instagram.В источнике
Подробнее о событии
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Сулейманов исключил переход в «Спартак»

Матч ТВ вчера в 18:02
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Сулейманов: «Никакой „Спартак“ меня не интересует»

Sport24.ru вчера в 17:36 
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Шапи о будущем: «Спартак» меня не интересует. Хочу играть только в «Краснодаре»

Sports.ru вчера в 17:10
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