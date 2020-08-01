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Форвард «Лацио» Иммобиле стал обладателем «Золотой бутсы»
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Нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле стал обладателем "Золотой бутсы" по итогам сезона-2019/20.В источнике
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Подробнее о событии
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Иммобиле — первый игрок Серии А с 2007 года, завоевавший «Золотую бутсу»

Sport24.ru 17:28 
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Иммобиле выиграл «Золотую бутсу»

Спорт-Экспресс 17:12
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Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» в сезоне-2019/20

Матч ТВ 16:48
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