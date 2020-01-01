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Форвард «Локомотива» Джорджевич стал отцом
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Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич стал папой. У 25-летнего черногорского футболиста и его супруги Йованы родился сын Матеи. Московский клуб также поздравил Джорджевича с рождением сына.В источнике
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У нападающего «Локомотива» Джорджевича родился сын

Советский спорт 16:52
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Джорджевич стал отцом

Матч ТВ 16:48
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Лука Джорджевич стал отцом

Sports.ru 16:40
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