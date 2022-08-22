Sports.ruФорвард Мохамед Салах сравнялся с экс-хавбеком Стивеном Джеррардом по голам за «Ливерпуль»Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в ворота «Манчестер Юнайтед» на 81-й минуте матча 3-го тура АПЛ.Sport24.ruЕгиптянин сократил отставание «красных» в счете — 1:2.Спорт-Экспресс«Манчестер Юнайтед» (0) — на предпоследнем, 19-м месте.Чемпионат«Ливерпуль» в двух матчах набрал два очка и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.ЧемпионатЧитать далееСвернутьSport24.ruSports.ruЕвро-футбол.руSportliga.comБомбардир.руLegalbetПодробнее о событииСалах сравнялся с рекордом Джерарда по голам за «Ливерпуль»Legalbet18:10Салах установил клубный рекорд «Ливерпуля»Soccer.ru17:42Салах установил клубный рекорд «Ливерпуля»Бомбардир.ру17:28Салах установил новый рекорд «Ливерпуля» в противостоянии с «МЮ»Евро-футбол.рувчера в 16:51Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в матчах с «Манчестер Юнайтед»Sport24.ruвчера в 16:49«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: Салах сократил отставание гостейЧемпионатвчера в 16:40Форвард Мохамед Салах сравнялся с экс-хавбеком Стивеном Джеррардом по голам за «Ливерпуль»Sports.ru17:35Показать ещёОценить