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Форвард Мохамед Салах сравнялся с экс-хавбеком Стивеном Джеррардом по голам за «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в ворота «Манчестер Юнайтед» на 81-й минуте матча 3-го тура АПЛ.
Sport24.ru
Египтянин сократил отставание «красных» в счете — 1:2.
Спорт-Экспресс
«Манчестер Юнайтед» (0) — на предпоследнем, 19-м месте.
Чемпионат
«Ливерпуль» в двух матчах набрал два очка и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.
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Подробнее о событии

Салах сравнялся с рекордом Джерарда по голам за «Ливерпуль»
Legalbet18:10
Салах установил клубный рекорд «Ливерпуля»
Soccer.ru17:42
Салах установил клубный рекорд «Ливерпуля»
Бомбардир.ру17:28
Салах установил новый рекорд «Ливерпуля» в противостоянии с «МЮ»
Евро-футбол.рувчера в 16:51
Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в матчах с «Манчестер Юнайтед»
Sport24.ruвчера в 16:49
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: Салах сократил отставание гостей
Чемпионатвчера в 16:40
Форвард Мохамед Салах сравнялся с экс-хавбеком Стивеном Джеррардом по голам за «Ливерпуль»
Sports.ru17:35
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