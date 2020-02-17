НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Форвард «Порту» отказался продолжать матч из-за расистских оскорблений
Sport24.ru
  • Sport24.ru
  • FootballHD
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • RT на русском
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
  • Гол.ру
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Матч ТВ
Полузащитник португальского "Порту" Мусса Марега покинул поле во время матча чемпионата Португалии из-за расистских оскорблений, сообщает "Чемпионат.com".В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Форвард «Порту» забил победный гол и ушел с поля из-за расистских оскорблений. Его пытались остановить даже свои

Sports.ru 06:44
alt

Зе Луиш поддержал Марегу после расистского скандала

Матч ТВ 03:42
alt

«Порту» выступил с заявлением о расистском скандале

Евро-футбол.ру 03:42
реклама
Главное
Новости