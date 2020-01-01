НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТутберидзе прокомментировала уход Трусовой к ПлющенкоРФС может провести отдельный турнир за места в РПЛПомощник Путина Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКАБоксерам Ломаченко и Усику предлагают дать российское гражданствоФергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов и пожали руки без перчатокСоветский спортФорвард «Реала» Йович сломал ногуMetaratings5MetaratingsSports.ruFootball-fun.ruЧемпионатFootballHDО деталях случившегося не уточняется. Напомним, 22-летний нападающий перешел в Реал летом 2019 года. В текущем сезоне он провел 24 матча, забил два гола и отдал два голевых паса.В источнике КомментироватьПодробнее о событии У нападающего «Реала» Йовича диагностирован перелом стопыMetaratings 12:12Форвард «Реала» получил перелом стопы во время домашней тренировкиСпорт-Экспресс 11:58Йовичу диагностировали перелом пяточной костиSports.ru 11:10рекламаГлавноеТутберидзе прокомментировала уход Трусовой к ПлющенкоРФС может провести отдельный турнир за места в РПЛПомощник Путина Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКАБоксерам Ломаченко и Усику предлагают дать российское гражданствоФергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов и пожали руки без перчатокНовости