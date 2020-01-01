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Форвард «Реала» Йович сломал ногу
Metaratings
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О деталях случившегося не уточняется. Напомним, 22-летний нападающий перешел в Реал летом 2019 года. В текущем сезоне он провел 24 матча, забил два гола и отдал два голевых паса.В источнике
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