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Бомбардир.руБомбардир.ру
Форвард «Ромы» Перотти отказался переходить в «Спартак»
Общественная служба новостей
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Нападающий «Ромы» Диего Перотти не перейдет в «Спартак», сообщает «Матч ТВ». Агент Габриэле Джуффрида, представляющий интересы Перотти, отклонил предложение московского клуба.В источнике
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Полузащитник «Ромы» Перотти отказался от перехода в «Спартак»

Metaratings 13:02
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Диего Перотти отказался от перехода в «Спартак»

Soccernews.ru 12:58
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Перотти не перейдет в «Спартак»

Газета.Ru 11:46
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