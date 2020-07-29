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Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
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Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока. Соглашение с форвардом было рассчитано на пять лет.В источнике
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