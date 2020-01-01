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Форвард «Спартака» Ларссон раскритиковал арбитров матча с «Сочи»
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Джордан Ларссон, играющий на позиции нападающего в «Спартаке», высказался по поводу работы арбитров на матче с футбольным клубом «Сочи».В источнике
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Ларссон: «Спартак» лишили победы, поставив два спорных пенальти

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Ларссон: «„Спартак“ лишили победы, я был в шоке»

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