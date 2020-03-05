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Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Газета.Ru
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Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может перейти в «Манчестер Юнайтед».В источнике
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«Манчестер Юнайтед» пытается уговаривать 16-летнего футболиста перейти в «Олд Траффорд»

ODDS.ru 09:01
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«Манчестер Юнайтед» может усилиться лидером «Тоттенхэма»

Евро-футбол.ру 01:47
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СМИ: Кейн рассматривает возможность перехода в «МЮ» летом

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