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Газета.RuГазета.Ru
Форвард «Уотфорда» высказался о беспорядках в США
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Нападающий "Уотфорда" Эндри Грэй прокомментировал протесты в США, которые возникли после того, как полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда, передает The Guardian.В источнике
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Форвард «Уотфорда»: в Англии я могу быть только футболистом, рэпером или наркоторговцем

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Форвард «Уотфорда» высказался о беспорядках в США

Газета.Ru 18:30
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Нападающий «Уотфорда» Грэй — о протестах: «Это из-за систематического расизма, который повсюду»

Sport24.ru 15:54 
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