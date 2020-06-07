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Форвард «Уотфорда» высказался о расизме в Англии
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
На днях форвард «Уотфорда» Эндри Грэй высказался о проблеме расизма.В источнике
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Форвард «Уотфорда» высказался о расизме в Англии

Все про Спорт ру 02:32
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Игрок «Уотфорда»: «В Англии я могу быть только футболистом, рэпером или наркоторговцем»

Sportbox.RU 00:38
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Нападающий «Уотфорда»: «В Англии я могу быть только футболистом, рэпером или наркоторговцем»

Спорт-Экспресс вчера в 23:40
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