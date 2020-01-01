Форвард «Вердера» Клаудио Писсаро завершил карьеру в 41 год

Перуанский нападающий Клаудио Писсаро завершил карьеру. Форвард «Вердера» уходит из спорта в 41 год. Накануне, 6 июля, «Вердер» сохранил прописку в Бундеслиге.