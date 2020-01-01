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Форвард «Вердера» Клаудио Писсаро завершил карьеру в 41 год
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
Перуанский нападающий Клаудио Писсаро завершил карьеру. Форвард «Вердера» уходит из спорта в 41 год. Накануне, 6 июля, «Вердер» сохранил прописку в Бундеслиге.В источнике
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